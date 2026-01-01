Supposée tension entre la Fédération et le sélectionneur national : La FSF dément et appelle à l’unité

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a réagi face à la persistance des rumeurs et informations distillées par une partie de la presse, laissant croire à l'existence d'une « situation conflictuelle ou de tensions latentes » entre l'instance fédérale et l'entraîneur national.



Dans un communiqué publié ce 1er janvier, la Fédération Sénégalaise de Football dénonce vigoureusement ces « allégations dénuées de tout fondement », dont le seul but semble être de « déstabiliser la dynamique positive de notre équipe nationale en pleine compétition ».



La FSF rappelle qu’au-delà des relations strictement professionnelles et hiérarchiques, son président entretient des « liens extrêmement cordiaux et fraternels » avec le sélectionneur national et tous les membres de l'encadrement technique.



Selon l’instance fédérale, une délégation sénégalaise travaille quotidiennement sous l'autorité du Président de la fédération en parfaite intelligence, dans le respect mutuel et avec une vision commune : mettre l'équipe dans les meilleures conditions de performance.



Pour la FSF, l'heure n'est ni à la polémique stérile ni à la division. « L'heure est à la mobilisation générale et à l'union sacrée de tout le peuple sénégalais autour de son équipe nationale et de son encadrement technique », souligne le communiqué.



En conclusion, la fédération appelle à concentrer toutes les énergies vers un seul objectif : « accompagner nos Lions vers la victoire finale et le triomphe au soir du 18 janvier ».