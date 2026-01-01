Lycée moderne de Passy : le Premier ministre Ousmane Sonko lance le chantier de plus de 3,5 milliards FCFA

Le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé ce jeudi 1er janvier 2026, à la pose de la première pierre du lycée moderne de la commune de Passy dans le département de Foundiougne, d'un coût de plus de 3,5 milliards de francs CFA, a indiqué la Primature sur sa page Facebook.



Il a ensuite présidé la cérémonie de clôture des journées culturelles et sportives de Passy, marquée notamment par la distinction des meilleurs élèves. Par ailleurs, dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), des moulins ont été remis aux groupements de femmes, et la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), ainsi que la mairie ont procédé à la remise de chèques pour financer des projets portés par des jeunes et des femmes, précise la même source.



Dans son allocution, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à prendre en charge les préoccupations des populations, notamment en matière d'eau, d'électricité, de santé et de développement agricole.