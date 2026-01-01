Réseau social
CAN 2025 : toutes les affiches des huitièmes de finale
Les huitièmes de finale de la CAN 2025 sont connus. Il y aura du très lourd avec l’Algérie qui affrontera la RDC. Le pays organisateur le Maroc défiera la Tanzanie alors que le Sénégal a hérité du Soudan. Autre favori, le Nigéria sera opposé au Mozambique alors que le tenant du titre la Côte d’Ivoire affrontera le Burkina Faso.
 
Le programme des 8es de finale :
 
Sénégal-Soudan (samedi 3 janvier, 16h00 GMT)

Mali-Tunisie (samedi 3 janvier, 19h00)

Maroc-Tanzanie (dimanche 4 janvier, 16h00)

Afrique du Sud-Cameroun (dimanche 4 janvier, 19h00)

Égypte-Bénin (lundi 5 janvier, 16h00)

Nigéria-Mozambique (lundi 5 janvier, 19h00)

Algérie-RD Congo (mardi 6 janvier, 16h00)

Côte d’Ivoire-Burkina Faso (mardi 6 janvier, 19h00)
Moussa Ndongo

Jeudi 1 Janvier 2026 - 19:10


