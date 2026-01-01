CAN 2025 : toutes les affiches des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 sont connus. Il y aura du très lourd avec l’Algérie qui affrontera la RDC. Le pays organisateur le Maroc défiera la Tanzanie alors que le Sénégal a hérité du Soudan. Autre favori, le Nigéria sera opposé au Mozambique alors que le tenant du titre la Côte d’Ivoire affrontera le Burkina Faso.



Le programme des 8es de finale :



Sénégal-Soudan (samedi 3 janvier, 16h00 GMT)



Mali-Tunisie (samedi 3 janvier, 19h00)



Maroc-Tanzanie (dimanche 4 janvier, 16h00)



Afrique du Sud-Cameroun (dimanche 4 janvier, 19h00)



Égypte-Bénin (lundi 5 janvier, 16h00)



Nigéria-Mozambique (lundi 5 janvier, 19h00)



Algérie-RD Congo (mardi 6 janvier, 16h00)



Côte d’Ivoire-Burkina Faso (mardi 6 janvier, 19h00)