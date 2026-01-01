Recrutement de 59 enseignants-chercheurs sénégalais en Guinée : le ministre de l’Enseignement supérieur interpelle les Recteurs

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Daouda Ngom, a indiqué avoir constaté, à travers une liste d’admis au recrutement d’enseignants-chercheurs pour le compte d’un pays voisin, en l’occurrence la Guinée, que les noms et prénoms de cinquante-neuf (59) enseignants-chercheurs en exercice dans les universités publiques sénégalaises y figurent.



Dans une circulaire datée le 31 décembre 2025, le ministre estime que cet « enrôlement d'enseignants chercheurs, dans la fonction publique d'un autre pays », remet en cause certaines « dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les universités publiques ».



Dans la perspective d'assurer une gestion optimale et coordonnée des ressources humaines d'une part, et de garantir le bon déroulement des activités d'enseignement et de recherche d'autre part, le Pr Daouda Ngom a demandé aux recteurs des universités publiques de se saisir de cette question.



Il les invite à le tenir informé, dans les meilleurs délais, de la nature des relations contractuelles des principaux concernés ainsi que des mesures qu’ils envisagent de prendre pour le règlement de cette préoccupante affaire.



« Vous me rendez compte de vos diligences. J'attache du prix à l'exécution effective de cette instruction », a conclu le ministre de l’Enseignement supérieur.