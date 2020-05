Coronavirus: le Brésil devient le 5e pays le plus touché, avec 27878 morts

Le Brésil est devenu vendredi le cinquième pays ayant enregistré le plus de décès du coronavirus, avec 27878 morts selon le ministère de la Santé, devançant l'Espagne.



Le géant sud-américain a connu une nouvelle journée à plus d'un millier de morts (1124 en 24 heures), et un nombre record de contaminations, avec 26928 en une journée, ce qui porte le total à 465166 depuis le début de la pandémie. Les quatre pays officiellement les plus endeuillés sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie et la France.



RFI