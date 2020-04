Coronavirus : le Dr Bousso dément toute contamination du personnel à l'Hôpital Principal et envisage le confinement général

"Il n’y a pas un seul personnel de l'hôpital Principal diagnostiqué positif"



Alors que l’espoir était permis, la pandémie du coronavirus inquiète de jour en jour les Sénégalais avec la propagation des cas communautaires qui se chiffrent à 51 cas, à date du 23 avril. Dans un entretien avec nos confrères le L’Observateur, le Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire a évoqué plusieurs questions, notamment un éventuel confinement général.A la question de savoir si, à ce stade devrait-on penser au confinement général, il répond : « On y pense, mais il faut d’abord évaluer l’impact de la mesure du port de masques ».S’agissant du personnel de santé infecté à l’hôpital Principal, selon les médias, Dr Bousso a fait savoir qu’il n’a pas eu connaissance de cela. « Les cas suspects ont été testés et tous sont négatifs. C’est qui se passe, c’est que quand un malade arrive à l’hôpital, avant qu’on ne le détecte, c’est un cas suspect, certains membres du personnel vont peut-être vers lui sans protection. Mais lorsque nous faisons nos investigations, nous les considérons comme des cas contacts. Nous ne prenons pas de risque. Et c’est ce qui s’est passé à l’hôpital Principal, mais il n’y a pas un seul personnel de cet hôpital diagnostiqué positif ».Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal ce jeudi 23 avril 2020. Sur 387 tests réalisés, 37 sont revenus positifs. Il s'agit de 29 cas contacts et de 8 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 5 à Touba, 1 à Mbacké, 1 à Tivaouane, 1 à Thiès.Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé a également annoncé la guérison de 4 malades qui étaient sous traitement... A ce jour le Sénégal compte 257 guéris et 215 malades sous traitement.