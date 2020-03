Coronavirus - le Modou-Modou parle enfin: « J'ai honte, je me sens coupable de cette situation »

Le Modou-Modou, l'émigré venu d’Italie, et premier Sénégalais contaminé au coronavirus, se confie depuis son lit d’hôpital. Il fait part de ses regrets après avoir contaminé 16 personnes dont des membres de sa famille, à Touba, dans l’est du Sénégal.



« J'ai honte. Je me sens coupable de cette situation », a-t-il dit au Pr Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, qui s’occupe de son traitement.



Pr Seydi qui a rapporté Ses propos lors d’une émission sur la Rts (télévision publique), et repris par le journal Vox populi, a déclaré : « C'est la première chose qu'il m'a dite quand je suis entré dans sa chambre à l'hôpital Fann ». Pour le médecin, « le plus difficile pour malade, c'est le stress ».



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale, a fait part dimanche de 2 nouveaux cas positifs de coronavirus. Il s'agit d'un Sénégalais de 37 ans, venu de Barcelone samedi à bord d'un vol de Air Sénégal et d'un adolescent de 15 ans contact du Sénégalais résidant en Italie et déclaré positif à Touba.



Ces deux nouveaux cas portent à 26, le nombre de personne atteinte de la maladie au Sénégal. Deux personnes ont été déclarées guéries, ce qui revient à 24 cas.