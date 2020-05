Coronavirus: le Tchad confine Ndjamena et ses grandes villes

A partir de ce vendredi et pour deux semaines, les déplacements inter-urbains sont interdits. Les véhicules transportant les marchandises ne sont autorisés à entrer en ville qu’à partir de 22 heures soit deux heures après la fin du couvre-feu qui commence de 20heures à 5 heures du matin.



Il s'agit d'éviter que le virus ne circule explique le ministre de la Santé publique, le Pr Mahmoud Youssouf Khayal.



« L'arrêté 38 qu'on vient de signer prend en compte tous les chef lieux de province et la ville de Ndjamena, c'est-à-dire toutes nos villes. C'est pour empêcher la circulation du virus, qui est très contagieux. (…) Ce sont des mesures pour empêcher le virus de voyager ».



Le pays vient d’enregistrer 83 nouveaux cas, un record portant à 253 cas de Covid-19 pour près de 30 cas de décès. Un taux de mortalité qui s’explique selon les spécialistes par l’absence de tests généralisées et du non-respect des mesures barrières.



Depuis quelques jours, la capitale a enregistré plusieurs décès suite à des symptômes similaires au Covid obligeant les autorités à rendre obligatoire le passage par la morgue de chaque corps.



Pour ce jeudi, quatre corps sur les neuf testés étaient positifs au coronavirus. C’est dire selon un spécialiste que le virus s’est répandu dans le pays et faute de tests généralisés, il sera difficile de mesurer l’ampleur de la pandémie.