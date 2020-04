Coronavirus: le confinement «le plus strict» prolongé jusqu'au 11 mai en France

Emmanuel Macron s'est adressé aux Français, lundi soir, pour la troisième fois depuis le début de la crise sanitaire. Le président de la République a noté que « l'épidémie commence à marquer le pas » en France et annoncé le prolongement du confinement jusqu'au lundi 11 mai.



Le chef de l'État s'est une nouvelle fois adressé aux Français ce lundi 13 avril alors que le coronavirus a tué 14 967 personnes en France. Pour détailler la manière dont le gouvernement gère la crise sanitaire due au Covid-19 et comment il compte en sortir le pays, le président de la République s'est exprimé sur de nombreux sujets.



Confinement prolongé



Marqué une épidémie qui « commence à marquer le pas », le président de la République a annoncé que le « confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai ».



Dès le 11 mai, les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriront leurs portes. Toutefois, des règles particulières seront mises en places. Concernant les études supérieures, les cours ne reprendront pas « physiquement » avant l'été. Concernant les lieux recevant du public, notamment les bars, restaurants et musées, ils resteront encore fermés « à ce stade », a annoncé le président.



Déconfinement



Tests généralisés, suivis et isolement des personnes contaminées, le président de la République a commencé à détailler comment le déconfinement sera mis en place. Si la vie des Français pourra partiellement reprendre, les frontières avec les pays non européens seront fermées « jusqu'à nouvel ordre ».



À partir du 11 mai, l'usage du masque pourrait devenir « systématique », assure le président et le pays sera « en capacité de tester toute personne présentant des symptômes ».



Pour préciser toutes les modalités de déconfinement, d'ici 15 jours, le gouvernement présentera le plan pour « l'après 11 mai ». « ll nous faut procéder avec calme et courage », a déclaré Emmanuel Macron en évoquant le risque d'une seconde vague.



Les précédents discours



Lors de ses précédentes prises de parole, outre les mesures de limitation des déplacements, de fermeture de commerces et de confinement, Emmanuel Macron avait déjà fait plusieurs annonces. Il avait notamment annoncé le 25 mars, lors d'un discours à l'hôpital de campagne militaire installé dans l'est de la France, le recours à l'armée dans le cadre de l'opération « Résilience ». Un « un plan massif » pour l'hôpital a également été promis par l'éxécutif, une fois la crise terminée.



L'objectif de ces discours est aussi, pour Emmanuel Macron comme pour le gouvernement, de retrouver la confiance des Français dans leur gestion de la crise, qui a sensiblement reculé ces deux dernières semaines. Selon un sondage Label, elle a a toutefois connu, mercredi 8 avril, une légère remontée de 2 points. 43 % des Français disent faire confiance au président pour « lutter efficacement contre l'épidémie de coronavirus ».