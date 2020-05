Coronavirus: opérations de désinfection dans les supermarchés sénégalais

La musique d’ambiance résonne dans les couloirs de ce centre commercial du quartier huppé des Almadies mais personne dans les couloirs, sauf des techniciens en combinaisons blanches, qui s’activent entre le rayon des boîtes de conserve et celui des fruits et légumes.



Médoune Ndao donne les instructions. « Là, il y a des aliments, mais le produit qu'on va utiliser est un produit adéquat. Ce n'est pas dangereux. On a des pulvérisateurs à dos, moteurs et manuels. »



Les sols, la réserve, les vestiaires, mais aussi les chariots, les caisses et les portes de frigo. L’opération est à la charge du centre commercial. Entre 2000 et 2500 personnes passent ici chaque jour mais il faudra désormais des quotas.



« Nous sommes sur une surface de 3000 m2 donc on peut laisser 150 personnes rentrer et lorsqu'il y en a qui sortent, on en laisse entrer autant », explique Bocar Fall, directeur de la galerie Dakar City.



Les supermarchés devront fermer tous les lundis de ce mois de mai. Les défenseurs des marchés traditionnels ont accusé les autorités de « discrimination » en faveur des grandes surfaces, autorisées à ouvrir plus. Pour le Bocar Fall, il n’y a pas de débat. « C'est des opinions, nous on est là pour appliquer ce que la législation décide et on ne rentre pas dans cette polémique-là. »



Les professionnels estiment le manque à gagner entre 150 et 200 millions de francs CFA (environ 300 000 euros) par jour de fermeture pour toutes les grandes surfaces de la capitale. Au mercredi 6 mai, le pays enregistrait 12 décès, 1433 cas positifs, dont 927 sous traitement.