Coronavirus: plus de 2000 tests effectués par l'Institut Pasteur depuis le début de la pandémie au Sénégal

Au Sénégal, l'Institut Pasteur a effectué plus de 2.000 tests, depuis le début de la pandémie du coronavirus, a révélé dimanche sur la Rfm, par son administrateur Amadou Alpha Sall.



"Nous avons effectué 2.113 tests. Soit c'étaient des cas suspects, des cas contacts", a dit M. Sall, ajoutant que l'Institut Pasteur s'est organisé pour faire 500 tests par jour et ou 1.000 tests".



Amadou Alpha Sall, a en outre expliqué comment se font les tests. "Une fois que le prélèvement est fait, la première étape à faire c'est d'inactiver le virus afin de le rendre non-infectieux de manière à éviter de container les gens qui font le test".



Après cela, "on fait un processus dans lequel on détecte le matériel génétique du virus, une fois que c'est fait, on peut détecter si la personne est positive ou pas. Il y a d'autres techniques qui permettent de caractériser le virus : le séquençage".



Pour la durée que prend le test, Amadou Alpha Sall parle d'une heure à deux heures de temps. Mais il faut des fois répéter le test pour le confirmer. Donc ça peut aller jusqu'à 3 heures de temps.