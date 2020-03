Coronavirus : rupture des masques de protection et des gels antiseptiques à Dakar

C’est la psychose depuis l’annonce lundi, du premier cas confirmé du coronavirus, à Dakar. Pris par la peur, les Sénégalais se sont précipités vers les pharmacies pour se procurer de masques de protection et de gels antiseptiques, pour parer à toute éventualité. Résultats, ces produits sont déjà en manque dans les officines et les grandes surfaces.



À peine 24 heures après l’annonce du « cas 0 » au Sénégal, les gels antiseptiques et masques sont déjà en pénurie dans les pharmacies. Une gérante trouvée dans une pharmacie à Sacré-Cœur, un quartier huppé de Dakar, déclare en avoir mais en toute petite quantité. « On en a mais depuis la poussière passée on n’en avait plus », a-t-elle fait savoir sur Sud Fm.



« Pour les antiseptiques, c’est déjà en rupture chez les grossistes, il y en a plus. Concernant les antiseptiques, il y a que les grandes bouteilles qui restent, les petites sont finies depuis longtemps », a informé la gérante de l’officine.

Même chose dans les grandes surfaces. Les produits sont en rupture depuis lundi.