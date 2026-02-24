Corridor Abidjan-Lagos : La CEDEAO et la BAD accélèrent la mise en place de l'Autorité de gestion (ALCoMA)

Le projet d'autoroute supranationale reliant les principales capitales économiques de l'Afrique de l'Ouest franchit une nouvelle étape institutionnelle. La Commission de la CEDEAO, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), a réuni à Abidjan, les 19 et 20 février 2026, les membres du tout nouveau conseil d'administration de l'Autorité de gestion du corridor Abidjan-Lagos (ALCoMA) pour une session d'orientation technique cruciale.



Cette rencontre fait suite à l'inauguration officielle et à la prestation de serment du conseil d'administration en décembre 2025. L'objectif de ces deux journées d'information était de préparer les administrateurs aux défis complexes des prochaines étapes. Le succès de cette session marque, selon les organisateurs, un tournant décisif vers le lancement effectif des phases d'investissement et de construction de l'infrastructure.



Le projet phare consiste en une « autoroute supranationale à six voies » qui doit relier Abidjan à Lagos, en traversant les villes stratégiques d'Accra, Lomé et Cotonou. Ce corridor est considéré comme le moteur de la croissance économique de la zone CEDEAO, visant à fluidifier les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria.



L'ALCoMA, désormais opérationnelle avec un conseil d'administration dûment informé des aspects techniques et financiers, aura la lourde tâche de piloter ce chantier titanesque. Cette infrastructure moderne est destinée à réduire les coûts de transport et à renforcer l'intégration régionale, conformément aux objectifs de développement portés par la CEDEAO et la BAD.



