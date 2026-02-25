Crise à l'UGB : La CESL paralyse le campus de Sanar pour exiger le paiement des bourses

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a officiellement décrété une cessation de toutes les activités pédagogiques pour une durée de 48 heures non renouvelables à compter de ce mardi 24 février 2026. Cette mesure radicale selon le communiqué parvenu à Pressafrik, « vise à mettre la pression sur les autorités face à des retards de paiement qui impactent durement la communauté estudiantine. »



Les revendications portées par Amadou Ba et ses camarades s'articulent principalement autour de l'urgence « financière ». La coordination « exige le paiement intégral des rappels de bourses dus aux ayants droit, dénonçant une situation de précarité devenue insoutenable pour beaucoup ». Au-delà des arriérés, la CESL dresse un bouclier autour des avantages sociaux existants. Elle réclame « fermement le maintien des acquis actuels et s'oppose à toute modification du décret n°2014-963, relatif aux allocations d'études », qui ne serait pas issue d'une démarche de révision concertée avec les représentants des étudiants.



À travers cette grève, la structure dirigeante des étudiants de Sanar réaffirme son engagement total pour la « défense des intérêts de ses mandants ». En gelant les cours et les activités académiques, la CESL entend rappeler que la stabilité du calendrier universitaire reste intrinsèquement liée au respect des engagements financiers et sociaux de l'État.

