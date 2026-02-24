Coopération sanitaire : Le navire-hôpital de Mercy Ships annonce son retour au Sénégal

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce mardi la nouvelle Présidente-directrice générale de Mercy Ships International, Dr Michelle White. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le compagnonnage historique entre le Sénégal et l’organisation humanitaire, reconnue pour ses interventions chirurgicales de pointe à bord de ses navires-hôpitaux.



Au cœur des échanges, l’organisation a officiellement annoncé le « retour prochain de son navire-hôpital » dans les eaux sénégalaises. Cette mission visera à offrir des soins spécialisés gratuits, ciblant prioritairement les pathologies chirurgicales complexes dans des domaines où la demande nationale reste particulièrement forte. Dr Michelle White a profité de cette occasion pour saluer la « qualité du partenariat établi avec l’État ».



La discussion a largement porté sur le « renforcement de capacités destiné aux professionnels de santé sénégalais ». L’objectif affiché est d’inscrire cette collaboration dans une « logique de transfert de compétences » afin de garantir une consolidation durable du plateau technique national, indique les services de la présidence.



À travers cette audience, le Sénégal réaffirme sa volonté de bâtir des « partenariats internationaux à fort impact humain » pour garantir un accès équitable à des soins de qualité pour toutes les populations.