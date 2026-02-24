Énergie : La CEDEAO et le Nigeria s'allient pour électrifier les zones rurales de l'État du Niger

La Commission de la CEDEAO et l’Agence nigériane d'électrification rurale (REA) ont scellé un partenariat stratégique à travers la signature d’un protocole d’accord, à Abuja, ce 23 février 2026. Cette initiative, intégrée au programme pilote régional d’accès à l’électricité hors réseau (ROGEAP), cible spécifiquement l’État du Niger, dans la région centre-nord du pays.



L'objectif est d’apporter une fourniture d’électricité stable et durable aux infrastructures publiques essentielles. En privilégiant les « centres de santé primaires et les établissements scolaires », ce projet vise à transformer la qualité des services sociaux de base dans des zones historiquement délaissées par le réseau électrique conventionnel.



Lors de la cérémonie, le président de la Commission de la CEDEAO, S.E Dr. Omar Alieu Touray, a rappelé que « l’électricité est le levier indispensable du développement ». Selon lui, l’électrification rurale est le moteur qui « stimule la croissance économique et renforce le progrès social », particulièrement dans un État confronté à un déficit énergétique persistant.



Le Gouverneur de l’État du Niger, Umar Bago, a accueilli ce soutien avec enthousiasme, y voyant un socle pour ses priorités de développement. Il a d'ailleurs émis le souhait de voir cette coopération s'étendre prochainement aux secteurs de l'agriculture et de l'éducation.



Pour sa part, le directeur général de la REA, Abba Abubakar Aliyu, a replacé cet accord dans un contexte plus large. Face à l’ampleur des besoins en Afrique de l’Ouest, il a qualifié ce partenariat de « réponse stratégique et opportune » aux enjeux de l’accès à l’énergie hors réseau, un modèle qui s'impose de plus en plus comme la solution la plus rapide pour le monde rural.