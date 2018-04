Corruption : Patrick Ho tente d’enfoncer Cheikh Tidiane Gadio

L’affaire Cheikh Tidiane Gadio risque de connaître de nouveaux remous avec la décision des avocats de Patrick Ho, de déposer un recours tendant à laver leur client à grande eau, enfonçant du coup, l’ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais.



En effet, rapporte le journal "Les Echos", M. Ho, par l’entremise de ses conseils, a déposé auprès de la justice américaine, un document de 27 pages, tendant à démontrer qu’il ne pouvait être pour rien dans l’affaire des 483 339 350 de francs CFA virés dans les comptes désignés par le ministre ougandais des Affaires étrangères.



Selon eux, M. Ho n’avait pas d’emprise au moment du virement de ce montant par la banque HSBC qui a remis l’argent par l’entremise d’un établissement bancaire sis à New York. Mais, ces «révélations» n’ont pas encore eu l’effet escompté puisque le juge en charge de l’affaire a refusé, une fois de plus, la liberté provisoire sous caution à M. Ho, par ailleurs ancien chef de la diplomatie de Hong Kong.



Cheikh Tidiane Gadio et Chi Ping Patrick Ho ont été interpelés aux Etats-Unis, pour une affaire de corruption de dirigeants tchadiens et ougandais afin d’obtenir des concessions pétrolières pour le compte d’une entreprise chinoise.