Corruption à l'IAAF: La DIC aux trousses des biens de Pape Massata Diack

Pape Massata Diack est de plus en plus seul au monde. venu se réfugier au Sénégal pour échapper à Interpol, son dossier a été confié au Doyen des juges Samba Sall, qui a saisi le Division des investigations criminelles (Dic), dans le but d'identifier les biens et comptes du fils de Lamine Diack.



Selon Libération, le Sénégal est en train d'exécuter, en attendant la mise en examen du patron de Pamodzi, la nouvelle commission rogatoire transmise par la justice française dans le cadre de la tentaculaire affaire de corruption à l'IAAF.