Corruption au Port : Guy Marius SAGNA adresse des questions écrites au ministre de tutelle

Dans une note à large diffusion, le député Guy Marius SAGNA a adressé des questions écrites aux ministres de la Pêche et de l’Economie Maritime et des Finances. Le parlementaire attend du ministre des réponses sur la « « corruption dans les procédures douanière au Port Autonome de Dakar. »



Selon le député de YAW, « pour la recevabilité des dossiers des transitaires, il faut payer 5 000 FCFA, arrivé au chef de section de la douane, l’usager du port paie 100.000 FCFA si c’est un container de 40 pieds ; il faut payer entre 50.0000 à 100.000 FCFA au moins ;au niveau du secrétariat, il faut payer 50000 F CFA, au niveau du chef de bureau, il faut payer 5000 FCFA ; au niveau du vérificateur, il faut payer au minimum 100.00 FCFA, au niveau du chef de bridage ; il faut payer 100.000 FCFA ; au niveau de l’agent d’escorte, il faut payer au moins 100.000 FCFA et au niveau de Dakar extérieur, il faut payer au moins 100. 000 F CFA ». Ce qui est, selon lui, totalement inacceptable, car le client doit débourser « 800.000 FCFA de corruption dénommée pudiquement travail supplémentaire ».



Guy Marius Sagna dénonce par la même occasion, le paiement illégal de 300.000 FCFA pour avoir un quitus dénommé conseil de discipline. Dans sa question écrite, il demande aux ministres d’apporter des éclairages sur ces différents points.



Il a aussi évoqué le retard noté dans la plateforme Orbus Infinity dont le rôle est de faciliter les processus de dédouanement. « Elle passe de 24 h à 48 h voire 72 h. Et une erreur d’écriture dans des frais d’ordre de mission est passible d’une amende de 500. 000 qui n'est pas versée au Trésor public », a lancé Guy.