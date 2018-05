Corruption et blanchiment: Le face-to-face entre Lamine Diack et Sébastien Coe annulé

Le face-to-face entre l'ancien président de l’Iaaf et son successeur Sébastian Coe a été annulé. En effet, selon "Les Echos", la rencontre a été organisée à la demande de Lamine Diack, avant d'être annulée pour des raisons médicales.



Selon la même source, Coe ignorait les raisons qui ont poussé son prédécesseur à convoquer cette réunion, bien que selon la loi française toute personne faisant l'objet d'une enquête puisse demander des réunions avec des personnes concernées. Ainsi, Lamine Diack devrait formuler une nouvelle demande pour que la réunion puisse se tenir.



Accusé de corruption et de blanchiment par la justice française, l’ancien président de l’Iaaf devrait être confronté à son successeur, dans le cadre du scandale de dopage dans le cadre de l’athlétisme russe, dans le bureau du juge français Renaud Van Ruymbeke, au palais de justice de Paris.



Pour rappel, Lamine Diack a été inculpé pour corruption et blanchiment aggravé. Actuellement M. Diack est assigné à une résidence surveillée en France depuis trois ans.