Côte d’Ivoire : Crash d’un hélicoptère de l’armée transportant le Président de l’Assemblée nationale et des ministres

La ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara et le Président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo ont survecu ce samedi 25 février 2023 à la suite du crash de l’aéronef les transportant à Abidjan après un meeting politique à Mankono dans le Nord du pays.



L’hélicoptère de l’armée ivoirienne, avait à son bord des personnalités et non des moindres, en l’occurrence la ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, le président de l’Assemblée Nationale, Adama Bictogo, le ministre ivoirien du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo et le vice-président du Sénat.



L’accident s’est produit à Gohitafla dans le centre-ouest ivoirien. Le moteur de l’appareil, selon certaines sources, a perdu de sa puissance au point de contraindre le pilote à un atterrissage d’urgence.



La queue de l’appareil après avoir violemment heurté le sol lors de cet atterrissage d’urgence, s’est détachée aussitôt. Fort heureusement, les personnalités citées et les membres de l’équipage sont sortis indemnes de cet accident.



Le communiqué du Général de corps d’armée Lassina Doumbia informant l’opinion national et international de cet incident a indiqué que l’engin transportant ces autorités ivoiriennes est un hélicoptère de troupe de type Mi-8 de l’armée ivoirienne.



Le patron de l’armée ivoirienne dans sa note d’information a rappelé que cet atterrissage d’urgence s’est produit à 17 heures (heure locale) et indiqué que « les raisons de cette manœuvre demeure pour l’heure inconnues », tout en félicitant l’équipage pour son professionnalisme qui a permis de le réaliser (Ndlr. L’atterrissage d’urgence) « en dépit des conditions particulièrement difficiles.»