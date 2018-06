Côte d'Ivoire: Décision de la CPI, 3è mandat de Ouattara, l'avis de Me Habiba Touré

La Cour Pénale Internationale (CPI) a pris lundi dernier une importante décision pour la suite du procès conjoint de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.



Elle autorise désormais la défense a demandé l’acquittement de leurs clients et annoncé la fin de la présentation des preuves de l’accusation.



Me Habiba Touré du conseil de la défense de l’ex chef d’Etat ivoirien, a réagi à cette décision.



Pour l’avocate, elle « permettra à la Défense de mettre en évidence le manque de preuve de l'Accusation dans ce procès. »



« A mon avis, il est évident au regard des témoignages que l'on a eu entendre que rien ne justifie que le procès se poursuive faute d'éléments de preuve sérieux à l'encontre du Président Laurent GBAGBO et du Ministre BLE GOUDE », a-t-elle ajouté lors d'un entretien accordé à Koaci, via Internet .



Pour cette dernière, la Chambre doit pouvoir donner l'opportunité à la Défense de solliciter l'arrêt des poursuites faute d'élément sérieux appuyant les Chefs d'accusation.



Evoquant le troisième mandat de Ouattara qui fait débat dans le pays, Me Habiba s’est ne pas être pas surprise par sa déclaration.



« Concernant Monsieur OUATTARA, il est bien évidemment capable de tout. Donc cela ne m'étonnerait pas », a confié Me Habiba Touré, qui est aussi de l'équipe de defense de Simone Gbagbo.