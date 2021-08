Côte d'Ivoire : Drogba se retire de l'association des footballeurs ivoiriens

Cette fois, la rupture est bel et bien consommée entre Didier Drogba et l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI). Membre fondateur du syndicat, l'ancien attaquant de Chelsea a annoncé sa démission du poste de deuxième vice-président à la veille de l'assemblée générale de l'AFI (programmée hier mardi).



Depuis de nombreuses années, les relations entre les deux parties étaient pour le moins tendues. L'AFI, présidée par l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille Cyril Domoraud et qui avait préféré accorder son parrainage à un autre candidat lors des dernières élections à la présidence de la Fédération, n'a jamais reconnu Didier Drogba comme un porte-étendard.



« Je ne suis pas résigné et je ne vous abandonne pas »

« Je viens par la présente vous annoncer qu'il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l'AFI et par la même occasion de son comité directeur, a écrit Drogba sur Twitter. L'AFI est à l'arrêt. Elle ne répond plus ni à vos besoins, ni à vos attentes. Les mauvaises décisions qui se sont succédées ont, au prix de votre précarité, entraîné la dégradation des fondamentaux même de l'association et l'on oublie aujourd'hui les objectifs et les missions qui étaient les siennes pour le bien et l'intérêt de toutes les footballeuses et tous les footballeurs du pays. »



Même s'il se retire de la vice-présidence, Drogba n'abandonne pas pour autant les footballeurs de son pays : « Je tiens toutefois à vous rassurer. Je suis un des membres fondateurs de l'AFI, car je ne sais que trop bien l'importance pour nos joueurs de pouvoir se référer à une telle structure. Je ne suis pas résigné, je ne vous abandonne pas. Nous ferons changer les choses et redonnerons à l'AFI tout son sens. C'est ensemble que nous y parviendrons ».