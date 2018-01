Côte d'Ivoire: Elections régionales, municipales, le RDR appelle à l'unification du RHDP

La coalition RHDP souhaitée pour les joutes présidentielles de 2020 pourrait voir le jour avant cette échéance à l’occasion des élections régionales, sénatoriales et municipales annoncées.



Si l’on s’en tient aux déclarations de la secrétaire générale adjointe chargée de l'Éducation et de la Formation du Rassemblement Des Républicains (RDR), parti au pouvoir, le Pr Bakayoko-Ly Ramata qui l’a souhaité de tout son vœu, au nom du parti, lors de sa mission de mobilisation des militants, samedi, à Dimbokro.



« Le RDR Rechercher RDR souhaite que ces élections se fassent dans le cadre du parti unifié. L’unification doit se faire avec des partis forts et dynamiques et plus conquérants », a-t-elle signifié.



Alors que la position de l’un des alliés RHDP, le PDCI-RDA à ce sujet n’est pas encore bien clarifiée, pour Bamba Ly Ramata cela constituera une solution « pour la consolidation des acquis, de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ».