Côte d'Ivoire: à six mois de la présidentielle, Laurent Gbagbo appelle à une protestation «multiforme et permanente»

À six mois de l'élection présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire, le comité central du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) s'est réuni à huis clos au siège de la formation sous la présidence de Laurent Gbagbo, son chef de file, ce samedi 26 avril. À l'ordre du jour : les actions à mener d'ici le scrutin pour garantir des élections inclusives, justes, transparentes et apaisées.



Dès l'ouverture de la réunion, l'ancien président ivoirien a affiché sa solidarité avec le PDCI-RDA dont le candidat désigné, Tidjane Thiam, vient, comme lui, d'être radié de la liste électorale. « Nous ne laisserons pas le PDCI mourir. Nous allons lui apporter notre soutien en n'espérant rien en retour », a ainsi déclaré Laurent Gbagbo selon qui toutes les expressions politiques doivent pouvoir coexister.



Puis, celui-ci en a aussi profité pour réaffirmer toute sa détermination en vue du scrutin. « Je suis là, je suis à ma place et la bataille continue. On prendra les rues un jour, mais pas quand l'adversaire nous attend », a-t-il ajouté avant d'annoncer la création d'un nouveau mouvement baptisé « Trop, c'est trop » dont l'objectif est de mettre sur pied une protestation « multiforme et permanente ». « Nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. La vie est trop chère pour toi ? Nous t'ouvrons les portes. Trop, c'est trop », a-t-il lancé.



« On ne peut pas continuer comme cela, [...] les pieds dans la gadoue »

« Il faut donner la parole à tous ceux qui veulent se plaindre de tous les méfaits de la politique [menée par les autorités]. On ne peut pas continuer comme cela, dans la gadoue, les pieds dans la gadoue, toujours dans la gadoue. Ce n'est pas possible », a insisté l'ancien chef de l'État.



Dans un communiqué, le comité central du PPA-CI a ensuite appelé ses militants à « aller à la rencontre de ceux que la précarité écrase chaque jour davantage », précisant qu'une « évaluation » de la campagne « Trop, c'est trop » aurait lieu dans la « première quinzaine de juin ». « Passé ce délai », le parti « se réserve le droit d'un nouveau palier dans la lutte ». La publication de la liste électorale définitive est prévue le 20 juin.



La réunion s'est conclue sur un nouvel appel du porte-parole du PPA-CI, Me Habiba Touré, en faveur de « la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale ; la mise en place d’un nouvel organe électoral consensuel ; l’audit de la liste électorale et une révision de cette liste avant la présidentielle de 2025 ».



Ce premier comité central de l’année au sein du PPA-CI a eu lieu alors que le parti a claqué la porte de la commission électorale indépendante qu’il juge déséquilibrée.