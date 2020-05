Côte d'Ivoire: assouplissement des mesures contre le coronavirus en province

Les premiers résultats sont engageants mais il faut continuer, estime en substance le président ivoirien. « Notre stratégie fonctionne, les résultats probants sont certes enregistrés mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. »



Selon Alassane Ouattara aucun nouveau cas n’a été enregistré en province depuis le 21 avril. L’intérieur du pays revient donc peu à peu vers la normale. Le couvre feu y est levé à compter de ce vendredi mais sera rétabli dans les localités ou de nouveaux cas seraient découverts.



Les restaurants, maquis, bars, boites de nuit ou lieux de spectacles , tout comme les écoles pourront rouvrir ce vendredi. Les rassemblements sont autorisés jusqu’à 200 personnes, dans le respect des mesures de distanciation. « Le maintien du grand Abidjan est un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d'entrée et de sortie seront accentués. »



Le Grand Abidjan qui concentre 98% des cas recensés devra encore attendre au moins jusqu’au 15 mai pour voir ses maquis, restaurants ou bars rouvrir. Mais le couvre feu dans la capitale économique ivoirienne est raccourci. Il est en vigueur de 23h à 4h du matin. « Nous devons ensemble consolider l'espoir que suscite les premiers résultats de notre stratégie. »



Sur le plan économique, le gouvernement a décaissé 190 milliards de francs sur les 1700 milliards annoncés dans le cadre des différents fonds de solidarité et de soutien.



La Côte d’Ivoire compte 55 nouveaux cas de Covid-19 ce jeudi sur 365 personnes prélevées. 2 nouveaux décès ont aussi été enregistrés, portant à 20 le nombre de morts et à 1571 le nombre total de cas depuis le début de l’épidémie selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.