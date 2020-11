Côte d'Ivoire : insécurité dans le Belier et Yamoussoukro, 4 morts et couvre feu de trois jours décrété

Alors que la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle a commencé ce dimanche, un couvre-feu dans la Région du Bélier (centre du Pays,ndlr) et dans le District de Yamoussoukro a été ce soir décrété après l'instauration d'un climat d'insécurité de Yamoussoukro à Toumodi.





Des conflits interpolitiques ont entrainé ce jour la mort de quatre (4) personnes à Toumodi, tuées dans l'incendie d'une maison après des manifestations de violences dans la ville. On dénombre également plusieurs blessés par armes blanches et par arme à feu, des magasins et habitations incendiés.



Seule personnalité de la Région du Bélier à s'être pour l'heure exprimée, le vice-Président du Conseil Régional, le Docteur René Brou a, en ce jour de Toussaint, appelé les jeunes de Toumodi au calme, leur rappelant, se désolant de cette vague de violence chez lui, qu'ils sont avant tout, tous "frères" et qu'ils ne doivent pas se diviser à cause de la politique.





A Yamoussoukro, un convoi de la CEI a lui été la cible de casseurs armés de machettes et fusils qui ont incendié sept (7) véhicules qui gagnaient Abidjan avec des résultats en vue de leur compilation.





Par ailleurs, alors qu'un calme plat règne sur le reste du Pays et que la vie normale devrait reprendre dès ce lundi après le week end electoral, ces manifestations de violences localisées au centre du Pays dans une zone favorable au PDCI intervient au moment où ce dernier et ses alliés dans l'opposition ont, ce dimanche, annoncé l'instauration d'une transition civile aux contours flous à cette heure.