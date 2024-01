Côte d’Ivoire : les autorités mettent fin aux rumeurs sur un congé scolaire pendant la CAN

« Il n’y a pas de congés liés à l’organisation de la CAN », a lentement articulé le porte-parole du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres ivoirien, comme pour mettre un terme à la rumeur qui courrait depuis des mois. Cette dernière indiquait que les établissements scolaires fermeraient leurs portes pendant la compétition, afin de rendre la circulation plus fluide dans la capitale économique, à Abidjan.



En revanche, les élèves seront bien exemptés de cours à chaque fois que les Éléphants fouleront la pelouse du stade d’Ébimpé, au nord de la ville. Au moins trois fois donc : les 13, 18 et 22 janvier. Quatre journées de plus si jamais la Côte d’Ivoire parvient à se hisser en finale de la compétition. Des jours chômés qui permettront aux collégiens et lycéens de « soutenir leur équipe » et « d’exprimer leur devoir citoyen », selon les termes du porte-parole, Amadou Coulibaly.