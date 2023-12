Côte d'Ivoire: les défis de Tidjane Thiam, le nouveau président du PDCI

Tidjane Thiam a été élu président du PDCI vendredi soir à Yamoussoukro. Il succède ainsi à Henri Konan Bédié. Dans son premier discours, il a promis d’adopter une démarche « la plus inclusive possible ». Un geste nécessaire, tant les chantiers qui l’attendent sont importants.

Le premier défi sera d'assurer l’unité du parti. Tidjane Thiam en est bien conscient, il lui faudra rassembler les militants autour d’une cause commune. Or, les rebondissements politico-judiciaires de ces dernières semaines ont révélé au grand jour, les frustrations de certains cadres.



L’enjeu est de taille, car le parti veut se positionner comme une alternative pour la présidentielle de 2025 : Tidjane Thiam a été missionné par ce Congrès pour être le candidat à la convention du parti. « Nous devons préparer la présidentielle dès demain matin » a-t-il souligné.



Mais avant cela, il lui faudra organiser les funérailles de l’ancien président Henri Konan Bédié. Ces obsèques impliquent les autorités, la famille de l’ancien président et le parti, qui doivent tous les trois, se mettre d’accord sur un volet traditionnel et sur un hommage officiel.