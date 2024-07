Côte d'Ivoire: résurgence de cas de Covid-19 chez des pèlerins de retour de La Mecque

Sur 619 pèlerins de retour d’Arabie saoudite, 25 cas de Covid-19 ont été détectés par le dispositif de contrôle mis en place par les autorités sanitaires à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, soit 4% de cas positifs. Un taux inférieur au seuil de contrôle de la maladie, a précisé le ministère de la Santé…



Mais depuis quelques jours, la rumeur circule sur les réseaux sociaux ivoiriens d’une épidémie du variant « XBB », supposé être cinq fois plus dangereux que le variant Delta, avec un taux de mortalité supérieur.



Une fausse information, assure le professeur Yahaya Karamoko, virologue à l’université Nangui Abrogoua. Il s’agit probablement plutôt du sous-variant KP.2, déjà présent aux États-Unis depuis le mois de mars et en Europe et en Asie depuis le mois de mai. Un dérivé du sous-variant JN.1, qui est en perte de vitesse. Le sous-variant KP.2 ne présente pas une mortalité plus élevée que ses successeurs, estime le professeur Karamoko, pour qui la résurgence actuelle est « légère et sous contrôle ».



Le ministère de la Santé ivoirien recommande le dépistage en cas de symptôme, le respect des mesures barrières pour les malades et encourage les personnes à risque à se faire vacciner.