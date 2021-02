Côte d'Ivoire: un village porte plainte contre l'État pour pollution

« Nous sommes en colère contre l’État. Franchement, je le dis… » La colère de Gérard Koumé Atta Kouassi est partagée par les six cent autres habitants du village de Similimi, dans le nord-est de la Côte d’Ivoire. Depuis l’arrivée de la compagnie minière MBSA, la vie dans leur village est devenu un enfer.



« En temps d’Harmatan, c’est la poussière que nous consommons. L’eau de ruissellement envoie tout ce qu’il y a comme saletés dans l’eau, et nos parents tombent malade chaque jour… On ne veut pas nous écouter, on nous ramène (traite, ndlr) à chaque fois comme si nous étions des ignares, qu’il faut ignorer. »



Le cauchemar a commencé en 2007. L’exploitation du manganèse dans la région de Boundoukou entraine une pollution et des nuisances importantes. Quatorze villages sont impactés, mais Similimi est de loin plus touché.



Michel Yoboué travaille pour le Groupe de recherches et de plaidoyer des industries extractives, il épaule les populations dans leur combat. « Le village se retrouve être aujourd’hui dans la mine, le cadastre minier le prouve directement. Mais ça, c’est encore contesté », dit-il.



Des villageois qui veulent être relocalisés

Si une vingtaine d’agriculteurs du village ont reçu une indemnisation, selon Gérard Koumé Atta Kouassi, l’essentiel est ailleurs. Les villageois veulent être relocalisés, ce que les autorités se refusent à envisager. « C’est un débat qui traine depuis cinq à six ans, la question de la relocalisation. Pour eux, (les autorités, ndlr) il n’est pas nécessaire de relocaliser. D’ailleurs pour eux, il n’y a pas de dommage réels sur les populations », ajoute Michel Yoboué.



Faute de réponse satisfaisante du gouvernement, les populations de Similimi épaulées par les ONG de protection des communautés impactées se sont donc tournées vers la justice transnationale. « Devant la Cour, on ne poursuit pas l’entreprise, on poursuit l’État pour ses manquements vis-à-vis de la population, car l’État devrait protéger les communautés », précise Michel Yoboué.



La Cour de justice de la Cédéao a enregistré la plainte des villageois de Similimi. Du côté autorités ivoiriennes, c’est le silence. Le ministère des Mines et de la Géologie n’a pas donné suite à nos demandes d’interview.