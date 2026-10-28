Coumba IA : un assistant vocal multilingue lancé pour l'accueil des participants des JOJ de Dakar

Mamadou Diaw Bâ, développeur sénégalais et publiciste de formation, a mis au point Coumba IA, un agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle destiné à faciliter l’accueil des participants aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Lancé ce mercredi 28 octobre 2026, cet outil permet de dialoguer dans plus de 80 langues, dont le wolof, le peul, le français, le chinois et le japonais, d’après Le Soleil. Selon son concepteur, Coumba IA a été développé de manière autonome, sans recourir aux outils d’intelligence artificielle connus du grand public.



Coumba IA dispose également d’une base de connaissances sur les JOJ. L’application peut renseigner les utilisateurs sur les sites de compétition et contribuer à faire connaître des disciplines sportives moins populaires, comme le badminton. « On n’a jamais généré un tel outil même lors de la Coupe du monde. Coumba IA va servir d’interface entre les utilisateurs et les plateformes d’achat ou de renseignement », a expliqué Mamadou Diaw Bâ. Il souligne également la nécessité de rendre les innovations numériques accessibles aux personnes qui maîtrisent peu les outils digitaux.



Après des tests internes jugés concluants, le développeur souhaite étendre l’utilisation de l’application à l’ensemble du territoire. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) doit assurer sa communication sur les sites concernés, notamment grâce à des codes QR installés à l’aéroport, permettant aux visiteurs d’accéder à l’assistant dans la langue de leur choix.



Mamadou Diaw Bâ plaide par ailleurs pour un accompagnement accru afin de déployer Coumba IA dans les administrations et les entreprises publiques. La direction de l’éducation et de l’insertion de la ville de Dakar a déjà intégré l’outil dans ses services.