Kolda : un comité mixte installé pour veiller au respect des engagements du maire envers la jeunesse

Un comité mixte de suivi des engagements du maire en faveur de la jeunesse a été installé ce mercredi 28 octobre à Kolda. Ce cadre de concertation a pour objectif de veiller à la prise en compte des principales préoccupations des jeunes dans le budget communal de 2027, conformément aux engagements pris par l’édile lors d’une rencontre avec les représentants de la jeunesse, le 6 octobre dernier.



Composé de représentants des associations de jeunesse, des services techniques, de la société civile, des personnes handicapées et de personnes ressources, ce comité entend jouer un rôle de veille et d’accompagnement pour favoriser la concrétisation des engagements pris par la municipalité.



Selon Aminata Diallo Souaré, coordonnatrice adjointe du Forum civil de Kolda, chargée du Genre et de l’Équité, cette initiative vise à accompagner les jeunes dans le suivi de la dizaine d’engagements formulés lors de leur face-à-face avec le maire.



« Notre mission est d’accompagner les jeunes de la commune de Kolda pour que les engagements pris soient effectivement pris en compte dans le budget de 2027 », a-t-elle indiqué.



À l’occasion de son installation, le comité s’est également doté d’un plan d’action de suivi. Ce document servira de feuille de route aux membres pour assurer le suivi des engagements et porter les préoccupations prioritaires de la jeunesse auprès des autorités municipales.



La démarche vise ainsi à renforcer la participation des jeunes à la gestion des affaires publiques locales, en favorisant un dialogue permanent entre les acteurs de la jeunesse et la municipalité.



Présent à la cérémonie, le deuxième adjoint au maire, Fabouly Gaye, s’est réjoui de cette initiative portée par le Forum civil de Kolda. Selon lui, ce cadre a contribué à raffermir la collaboration entre l’institution municipale et la jeunesse autour de la recherche de solutions aux difficultés auxquelles celle-ci est confrontée.



Il a, à cette occasion, réitéré l’engagement du maire à respecter l’ensemble des promesses formulées lors de la rencontre du 6 octobre dernier.



La mise en place de ce comité constitue ainsi une étape dans le processus de suivi des engagements municipaux. L’enjeu sera désormais de traduire les préoccupations exprimées par les jeunes en actions concrètes, à travers leur inscription dans le prochain budget communal.



Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Jeunesse active », exécuté par le Forum civil de Kolda avec l’appui financier de la Fondation Guné et de la mairie de Barcelone, en Espagne.