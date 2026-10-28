Collision mortelle de trains en Espagne: plusieurs dizaines de matchs reportés, le sport espagnol rend hommage aux victimes

Le sport espagnol a multiplié les hommages ce mercredi après le tragique accident entre deux trains à grande vitesse qui a fait plus de 50 morts et 176 blessés à proximité de la ville de Tolède au sud de Madrid.



L’Espagne est en deuil et le monde du sport partage sa peine. De nombreuses équipes espagnoles ont publié des messages d’hommage et de soutien après la collision entre deux trains sur la ligne à grande vitesse Madrid-Andalousie. Survenu à 8h54 au niveau de la commune d’Urda à proximité de la ville de Tolède, l’accident entre les deux TGV a déjà fait plus de 50 morts et 176 blessés selon un premier bilan et aurait été provoqué par une défaillance du système de sécurité puis une erreur humaine. Après cette tragédie, le sport espagnol a affiché un visage uni.



"Le FC Barcelone exprime ses plus sincères condoléances aux victimes du grave accident ferroviaire survenu entre Los Yébenes et Urda (Tolède)", a rapidement réagi le club catalan dans un message publié sur ses réseaux sociaux. "Le club souhaite transmettre son soutien et sa solidarité aux familles et aux amis des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés."



Même son de cloche du côté du Real Madrid où, après un premier communiqué publié dans la matinée sur la polémique entre Kylian Mbappé et la Chine, l’accident de TGV a également valu la publication d’un message de soutien et d’hommage aux victimes.



"Le Real Madrid souhaite exprimer sa plus profonde consternation face au tragique accident ferroviaire survenu dans la province de Tolède. Le club adresse ses condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées, ainsi que tout son soutien et sa solidarité aux blessés et à toutes les personnes affectées par ce terrible accident", a signifié le club merengue du président Florentino Perez. "Le Real Madrid tient à transmettre tout son soutien aux services d'urgence et à tous ceux qui travaillent dans les opérations d'assistance, et partage la douleur de toutes les personnes touchées en ces moments de grande tristesse."



Une minute de silence à Séville, des hommages aussi dans le basket et dans le tennis avec Nadal

Après un premier message pour saluer la mémoire des victimes de l’accident, le FC Séville a également organisé une minute de silence en marge de l’entraînement collectif du jour.



La Fédération espagnole de football a également annoncé le report des matchs de Coupe du Roi prévus ce mercredi et jeudi en raison du dramatique accident qui a fait plusieurs dizaines de morts. Au total, 24 rencontres vont être reprogrammées.



Si les clubs de football ont rapidement pris la parole, c’est aussi le cas pour certaines équipes de basket comme celles de Murcie ou de Baskonia.



Icône du tennis espagnol, Rafael Nadal a lui aussi publié un message de soutien après l'accident.



"Je suis avec beaucoup de préoccupation et de tristesse le tragique accident de train survenu à Tolède. Je tiens à adresser toute mon affection aux familles qui ont perdu des êtres chers. Il est difficile de trouver les mots dans de tels moments", a salué l'ancien numéro 1 mondial. "J'adresse également toute mon affection et beaucoup de courage aux personnes blessées. J'espère de tout cœur qu'elles se rétabliront rapidement."