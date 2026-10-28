AVC au Sénégal : Dr Mbagnick Bakhoum alerte sur les facteurs de risque et l’accès aux soins

Dr Mbagnick Bakhoum, neurovasculaire et trésorier de l’Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d’AVC, était l’invité de l’émission PressKafé de PressAfrik TV, ce mercredi 28 octobre 2026.



A cette occasion, il a rappelé la gravité des accidents vasculaires cérébraux (AVC). «Sur trois personnes qui font un AVC, il y en a une qui va succomber, une qui va guérir complètement et une autre qui sera atteinte d’un handicap », a-t-il expliqué, qualifiant cette pathologie de «problème de santé publique reconnu dans le monde entier».



«L’obésité représente un réel problème au Sénégal actuellement»



Le spécialiste a évoqué plusieurs facteurs de risque, notamment l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité, le cholestérol, la sédentarité et le tabagisme. «L’hypertension artérielle, comme l’AVC, frappe tous les âges, mais plus la personne prend de l’âge, plus elle est exposée», a-t-il précisé. Il a également attiré l’attention sur les habitudes alimentaires, notamment la consommation excessive de sucre, de sel et d’huile, avant de souligner que «l’obésité représente un réel problème au Sénégal actuellement».



Dr Mbagnick Bakhoum a par ailleurs insisté sur l’importance de reconnaître les signes d’alerte, afin de se faire consulter rapidement. Il a notamment évoqué les cas où les symptômes disparaissent après un court moment, poussant certaines personnes à négliger la situation. « Il y a un genre d’AVC, ça dure une heure de temps maximum et la personne revient à son état normal. Pensant que ce n’est rien, celle-ci ne se fait pas consulter », a-t-il expliqué. Il a par néanmoins dénoncé la cherté des scanners et des soins de santé au Sénégal, ainsi que les délais d’attente jugés trop longs pour obtenir certains rendez-vous médicaux.



Pour améliorer la prise en charge des patients, le neurovasculaire estime que «l’État doit mettre en place des scanners, des radios dans les zones les plus démunies et exposées», afin de faciliter le diagnostic et les soins des personnes atteintes d’AVC et d’hypertension artérielle. Il a enfin appelé les populations à souscrire à une assurance maladie et à accorder davantage d’importance à la prévention, rappelant la nécessité de prévenir plutôt que de guérir.