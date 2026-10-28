Epidémie de dengue : Kédougou enregistre ses trois premiers cas, sans aucun décès

A l'extrême sud-est du Sénégal, la région de Kédougou, frontalière au Mali et à la Guinée, trois cas de l’épidémie de dengue ont été enregistrés, sans aucun décès, sur un total de près de 70 cas confirmés dans le pays.



«À l'heure actuelle, je peux même dire que dans notre district, il y a une épidémie de dengue, qui est une arbovirose, et de fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Donc, nous en avons presque trois cas», a dit Dr Ababacar Ly, médecin-chef au Centre de santé secondaire de Ndiormi, au micro de la RFM, lors du journal de 12h. Il a aussi souligné que la dengue est «une maladie très souvent bénigne» mais «qui peut devenir mortelle».



La dengue se transmet principalement par la piqure de moustiques infectés, particulièrement actifs pendant la journée. En l'absence de traitement spécifique, une prise en charge rapide permet de prévenir les complications. Le médecin-chef recommande notamment l'utilisation de moustiquaires, le port de vêtements longs, l'emploi de répulsifs et l'élimination des eaux stagnantes.



Pour rappel, Matam est la région la plus touchée (27 cas), suivie de Kaolack (19 cas), Kaffrine (7 cas), Saint-Louis et Tambacounda (4 cas chacun), Dakar (3 cas). Le ministère de la Santé a validé un plan national de riposte contre la dengue et appelle les populations à la vigilance en raison de conditions écologiques favorables à la prolifération des moustiques.