Coup d'Etat au Mali : entre questions et incertitudes

La junte militaire au pouvoir au Mali a annoncé le tenue d'une grande concertation nationale avec les différentes forces vives du pays sur la gestion de la transition ce week-end. Une rencontre décisive pour enfin avoir plus de clarté sur la direction prise par le pays d'Afrique de l'Ouest, selon le directeur du Centre de Recherche d'Analyse politique, économique et sociale du Mali.



Plus de deux semaines après la démission de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keita, de nombreuses questions demeurent.



Transition d'un, deux ou trois ans. Pays dirigé par les militaires ou remise du pouvoir à un civil. Le sort des dirigeants de l'ancien régime. La junte militaire semble se chercher et la direction que va prendre le pays d'Afrique de l'Ouest parait toujours incertaine.

Le Mali est sans président et sans gouvernement depuis le 18 août et la démission du président Ibrahim Boubacar Keita quelques heures après son arrestation par des soldats qui ont déclenché une mutinerie. Le pays est dirigé par les militaires du CNSP (Comité national pour le salut du peuple) dirigé par Assimi Goita.



Mais il y a comme une impression de vide à la tête de l'Etat selon Etienne Faka Ba Cissoko, Directeur du Centre de Recherche d'Analyse politique, économique et sociale du Mali.



"Le CNSP a pris un décret pour dire que les Secrétaires Généraux des ministères peuvent occuper toutes les fonctions ministérielles à part le pouvoir de nomination. Tout cela semble donner l'impression qu'il y a une sorte d'improvisation à la tête de la junte. Tout cela ne présage pas d'une sorte de crise rapide sinon on aurait pu attendre un peu", relève-t-il.



"Tous les projets avec les partenaires techniques et financiers sont interrompus et on attend la nomination d'une transition. Il y a un manque de visibilité sur la transition. De ce point de vue les assises nationales de ce week-end seront décisives pour le Mali", déclare M. Cissoko.



"Si la junte était préparée pour la vie politique, ils devraient déjà avoir en vue quelques ministres qui allaient gérer les affaires aussitôt mais malheureusement ce n'est pas le cas, ils ont été propulsés sur le devant de la scène par la force des circonstances, donc ils sont obligés de maintenir l'administration du régime défunt sous une certaine forme jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit mis en place", analyse Balla Konaré, professeur de droit à l'université de Bamako.



Face à ce flou, il y a des appels à la réinstallation du parlement dissous par IBK. Un scénario improbable pour Balla Konaré.



"Nous ne sommes pas dans le cadre de la légalité mais de la légitimité. Il y a eu un coup d'Etat militaire à la suite d'une insurrection populaire demandant le départ de l'ancien régime. Ceux qui appellent à remettre le Parlement sont les nostalgiques du régime d'IBK. Dans ce genre de circonstances, et c'est le cas partout, les institutions sont dissoutes, on ne revient plus sur cela et l'histoire avance. A moins de restaurer l'ancien régime, la réinstallation n'est possible ni politiquement ni juridiquement", estime le juriste.



"L'acte fondamental élaboré par la junte crée un imbroglio politico-juridique puisque de facto, il abroge la constitution tout en se référant à cette dernière sur certaines dispositions", souligne-t-il.