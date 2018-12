Coup de tonnerre au Réal : Luka Modric a refusé de prolonger son contrat

Luka Modric a tout gagné cette année, ou presque. Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengues, finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, le milieu de terrain du Real Madrid a également empoché plusieurs distinctions personnelles, à l’image du Ballon d’Or. Et s’il s’affirme comme le meilleur joueur de l’année, il pourrait bientôt ne plus faire les beaux jours du Real Madrid...



Car, selon Telemadrid, repris par Footmercato, le Croate a refusé de prolonger son contrat avec les Merengues, estimant que l’offre était trop faible. Modric détiendrait en sa possession une grosse offre de contrat de l’Inter Milan (10 M€ par an pour deux saisons), qui rêve de le recruter depuis plusieurs mois. Le Real Madrid va donc être contraint de revoir ses plans à la hausse s’il veut conserver le milieu de terrain Croate, qui ne serait pas insensible à l’intérêt des Nerazzurri...