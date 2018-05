Coupe CAF : le programme de la 2e journée de ce mercredi

La 2e journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF est au programme ce mercredi. Après avoir tenu tête au Raja au Maroc, Vita Club va tenter de décoller en remportant un autre choc face à l’ASEC Mimosas cette fois à domicile. Dans l’autre match de groupe A, le Raja, en déplacement au Ghana, n’aura quant à lui pas le droit à l’erreur face à Aduana. Dans le groupe B, méfiance pour la RS Berkane qui défie l’UD Songo au Mozambique après avoir surpris Al Hilal (1-0) lors de la 1ère journée.



Dans la poule C, le CARA Brazzaville et Djoliba, défaits lors de la 1ère journée, doivent impérativement se relancer à domicile respectivement contre Enyimba et Williamsville. Dans le groupe D enfin, après son carton initial face à Young Africans (4-0), l’USM Alger se méfiera de son déplacement au Kenya face à Gor Mahia.

Le programme de mercredi en Coupe de la CAF

Groupe A

13H00 : AS Vita (RDC) vs ASEC (Cote d’Ivoire)

13H00 : Aduana (Ghana) vs Raja (MAR)

Groupe B

13H00 : UD Songo (Mozambique) vs RS Berkane (MAR)

19H00 : El Hilal (SUD) vs El Masry (Egypte)

Groupe C

13H00 : CARA Brazzaville (Congo) vs Enyimba (Nigeria)

19H00 : Djoliba (Mali) vs Williamsville (Cote d’Ivoire)

Groupe D

16H00 : Young Africans (Tanzanie) vs Rayon Sports (Rwanda)

16H00 : Gor Mahia (Kenya) vs USM Alger (ALG)