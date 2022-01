Coupe d'Afrique des Nations 2021 : la Tunisie se reprend en écrasant la Mauritanie, la Côte d'Ivoire accrochée par la Sierra Leone

Trois jours après la polémique lors du match contre le Mali (0-1) et les incroyables scènes de l'arbitre M. Janny Sikazwe, la Tunisie était de retour sur les pelouses du Cameroun. Pour leur match de la deuxième journée de la phase de poules de cette CAN 2021, les Aigles de Carthage défiaient la Mauritanie ce dimanche après-midi au Limbe Stadium. En bas du groupe F après leur mauvais résultat lors de la première levée, les deux nations devaient à tout prix s'imposer pour garder l'espoir d'une qualification en phase finale. Côté tunisien, Mondher Kbaier alignait un 4-3-3 avec un joli trio Khaoui-Jaziri-Khazri devant. Le sélectionneur français des Mourabitounes Didier Gomes Da Rosa partait lui sur un 5-4-1 avec Kamara seul en pointe.



Un Wahbi Khazri XXL

Cette fois-ci, les supporters tunisiens ne devaient pas être en retard devant leur téléviseur. Quelques minutes après le coup d'envoi, Mathlouthi décochait une superbe demi-volée croisée à l'entrée de la surface qui ne laissait aucune chance à Babacar pour l'ouverture du score (4e, 1-0). Mais les Tunisiens ne voulaient pas se reposer sur leurs lauriers, et faisaient donc le break rapidement. Servi par Ben Slimane, Khazri ajustait le portier adverse d'une frappe du droit (9e, 2-0). Passeur, le joueur de Bröndby voulait d'ailleurs marquer ensuite de loin, mais ça ne donnait rien (21e). La réaction adverse, par Camara, intervenait avant la demi-heure de jeu (26e) mais c'était trop timide et les Aigles de Carthage étaient bel et bien devant à la pause.



Au retour des vestiaires, les Tunisiens continuaient leur bon travail et tout cela payait. Après une opportunité pour Jaziri (61e), Khazri signait un doublé en concluant une superbe action sur une passe de Chaalali (64e, 3-0). En feu, la Tunisie marquait même un quatrième but par l'intermédiaire de Jaziri, trouvé par l'inévitable milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne (66e, 4-0). Derrière, le 5-0 était tout proche sur l'occasion de Ben Slimane (70e) mais Babacar s'imposait pour détourner en corner. L'équipe de Mondher Kbaier gérait ensuite la fin de match face à des Mauritaniens un peu dépassés. Quelques jours après leur revers face aux Maliens, les Aigles de Carthage se reprenaient en s'imposant 4-0, Msakni manquant son penalty (90e), pour prendre la troisième place du groupe. Tout se jouera lors de la dernière journée contre la Gambie (jeudi à 20h).



La Côte d'Ivoire rattrapée dans les derniers instants

Dans l'autre rencontre programmée à 17h, la Côte d'Ivoire affrontait la Sierra Leone au Japoma Stadium de Douala. En tête de la poule E après leur succès contre la Guinée Equatoriale (1-0), les Éléphants pouvaient décrocher leur billet pour les huitièmes de finale en cas de succès. Les Leone Stars, eux, visaient la victoire pour prendre la tête du groupe après leur match nul contre l'Algérie (0-0). Après un penalty de Kessié sorti par le gardien héroïque Kamara (12e), les joueurs de Patrice Beaumelle ouvraient la marqué grâce à Haller, bien servi par Zaha (25e, 1-0). Malheureusement, Kamara égalisait après la pause (55e, 1-1). Pas abattue par cette égalisation adverse, la Côte d'Ivoire se reprenait avec le but de Pépé (65e, 2-1). Avec ce résultat positif, les Éléphants se dirigeaient donc tout droit vers les huitièmes de finale, et ce dès la 2e journée.



Mais dans le temps additionnel, la Sierra Leone allait chercher un exploit. Sur une sortie dans sa surface, le portier ivoirien Sangaré relâchait le ballon après avoir vu son genou s'enfoncer dans la pelouse désastreuse de l'antre camerounais... Caulker récupérait et transmettait à Kamara qui offrait le point du match nul à sa sélection (90e+3, 2-2) ! Le gardien de la Côte d'Ivoire, lui, était évacué sur civière. L'ancien Parisien Aurier devait même finir la partie dans les cages ! Les deux nations se quittaient donc sur un match nul 2-2, ce qui permettait aux Ivoiriens de garder la première place de leur poule, mais il faudra attendre encore un peu pour le billet pour les 8es. La Sierra Leone, elle, se retrouve provisoirement deuxième en attendant Algérie-Guinée Equatoriale ce dimanche soir (20h).