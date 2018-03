Coupe de la CAF : résultats et programme de mercredi

Débuté mardi, le premier tour aller de la Coupe de la CAF a été marqué par les contre-performances du Raja Casablanca, accroché à domicile par les Mauritaniens du FC Nouadhibou (1-1), et du Club Africain, tombé 3-1 au Maroc face à la RS Berkane.

Avec un succès 3-0 à domicile, les Algériens du CR Belouizdad face à Nkana et les Congolais du CS La Mancha contre Ahly Shandy ont pris une énorme option sur la qualification. Finaliste la saison passée, Supersport United débute par un nul timide en Angola face à Petro Atletico (0-0). AS Maniema-USM Alger et Wolaitta Dicha-Zamalek sont notamment au programme ce mercredi.

Les résultats de mardi

Petro Atletico (ANG) 0-0 Supersport (AFS)

Motema Pembe (RDC) 1-1 Deportivo Niefang (GEQ)

CS La Mancha (COG) 3-0 Ahly Shandy (SUD)

CR Belouizdad (ALG) 3-0 Nkana (ZAM)

RS Berkane (MAR) 3-1 Club Africain (TUN)

Raja Club Athletic (MAR) 1-1 Nouadhibou (MRI)

Le programme de mercredi

Costa Do Sol (MOZ) vs Cape Town (AFS)

Energie (BEN) vs Enyimba (NIG)

Djoliba (MLI) vs APR (RWA)

Port Louis (MAU) vs FOSA Junior (MAD)

AS Maniema (RDC) vs USM Alger (ALG)

Olympic (BUR) vs Hilal Obied (SUD)

Al Ittihad (LIB) vs Akwa United (NIG)

CARA (COG) vs US Ben Guerdane (TUN)

Simba (TAN) vs El Masry (EGY)

Wolaitta Dicha (ETH) vs Zamalek (EGY)