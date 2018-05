Coupe de la CAF : tous les résultats de la 1ère journée

La 1ère journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF était au programme ce week-end. Pas de vainqueur dans le choc du jour entre le Raja Casablanca et Vita Club (0-0). Du coup, l’ASEC Mimosas, vainqueur d’Aduana 1-0, en profite pour se détacher en tête du groupe A. A noter le carton de l’USM Alger 4-0 contre Young Africans dans la poule D. Avec 6 victoires à domicile pour seulement deux matchs nuls, il faisait mauvais de voyager pour cette première levée de rideaux. Rendez-vous en semaine, le 16 mai, pour la 2e journée.



Les résultats complets

Groupe A :

ASEC Mimosas (CIV) (1–0) Aduana Stars (GHA)

Raja Casablanca (MAR) (0–0) AS Vita Club (RDC)

Groupe B :

RS Berkane (MAR) (1–0) Al-Hilal (SOU)

Al-Masry (EGY) (2–0) UD Songo (MOZ)

Groupe C :

Enyimba (NGA) (2–0) Djoliba (MLI)

WAC (CIV) (1–0) CARA Brazzaville (CGO)

Groupe D :

Rayon Sports (RWA) (1–1) Gor Mahia (KEN)

USM Alger (ALG) (4–0) Young Africans (TAN)