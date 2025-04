Coupe de la Ligue : Le tableau des huitièmes de finale est connu

La tension monte d'un cran dans la coupe de la ligue Sénégalaise avec le tirage au sort des huitièmes de finale désormais officialisé. Les affiches promettent des duels passionnants entre clubs en quête de gloire et de trophées.



Parmi les chocs à suivre de près, Guédiawaye FC- Dakar Sacré Cœur, AS Douanes v Génération Foot, Casa-Sports - Sonacos. Les huitièmes de finale se joueront en deux manches (aller-retour). Les clubs classés deuxième recevront à l'aller. Le calendrier sera communiqué ultérieurement.



Après une phase de groupes précédente riche en rebondissements, ces huitièmes s'annoncent décisifs pour les clubs encore en lice. L'enjeu est clair : se rapprocher un peu plus du trophée et marquer l'histoire de cette édition.



Rendez-vous très bientôt pour vivre ces matchs palpitants !





Le programme des huitièmes de finale



Diambars vs Wally Daan



AJEL Rufisque vs Essamaye FC



ASCE Linguère vs AS Pikine



Casa-Sports vs Sonacos



AS Douanes vs Génération Foot



Jamono Fatick vs Étoile Lusitana



Guédiawaye FC vs Dakar Sacré Cœur



RS Yoff vs US Gorée