Coupe de la Ligue : des chocs entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2 en quart de finale

Le tirage des quarts de finale de la Coupe de la Ligue a été effectué, vendredi, au siège de la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP), à Dakar. Des matchs alléchants sont au programme avec des chocs entre clubs de Ligue 1 et Ligue 2.







Stade de Mbour, tombeur du tenant du titre Diambars, accueille le Port, dans son chaudron de Caroline Faye. De la même manière Teungueth FC offrira l’hospitalité à Demba Diop FC.



Le Casa Sports, vainqueur des éditions 2010 et 2013, reçoit Wally Daan de Thiès. De son côté, Ndiambour tentera de battre à domicile le Jaraaf.



Après avoir réussi le test du derby de la banlieue Guédiawaye FC – AS Pikine au stade Abdoulaye Wade, la finale de la Coupe de la Ligue pourrait y etre abritée, d’après les assurances de Amsatou Fall.



« Nous avons fait un test grandeur nature. On a déplacé le derby de la banlieue entre Guédiawaye FC et AS Pikine au stade Abdoulaye Wade. Parce que les 20.000 personnes ne pouvaient être abritées par le stade Amadou Barry ou Ibrahima Boye (…) Après avoir relevé le défi, si nous tombons sur une finale alléchante qui draine du monde, on va demander à jouer la finale au stade Abdoulaye Wade », explique de Directeur exécutif de la LSFP.



Les quarts de finale de la Coupe de la Ligue sont prévus le 17 mai.