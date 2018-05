Coupe du Monde 2018 : le coach Colombien Pekerman publie une liste élargie des 35 joueurs

Les recordamos la lista de 35 preseleccionados a La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.https://t.co/nkZe4KCLh8 pic.twitter.com/GchKZAr54J — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 14 mai 2018

Partageant le groupe H du Mondial 2018 avec la Pologne, le Sénégal et le Japon, le coach Colombien a publié ce mardi une liste de 35 joueurs qui devrait être ramenée à 23 avant le 14 janvier, début de la Coupe du Monde. Dans la liste, on y note les deux joueurs majeurs offensifs James Rodriguez et Radamel Falcao. Le second nommé, traumatisé par son absence lors de la Coupe du Monde 2014 en raison de sa blessure survenue en Coupe de France avec l’AS Monaco contre Chasselay, s’est ménagé ces dernières semaines pour éviter un nouveau coup dur. On retrouve également dans cette pré-liste l’ancien Niçois David Ospina, le rugueux défenseur Davinson Sanchez, le Barcelonais Yerri Mina, l’ancien Toulousain Abel Aguilar ou encore l’ancien Valenciennois Carlos Sanchez.David Ospina (Arsenal/ANG), Camilo Vargas (Deportivo Cali), Ivan Arboleda (Banfield/ARG), José Fernando Cuadrado (Once Caldas)Yerri Mina (Barcelone/ESP), Santiago Arias (PSV Eindhoven/HOL), Davinson Sanchez (Tottenham/ANG), Farid Diaz (Olimpia/PAR), Bernardo Espinoza (Gérone/ESP), Frank Fabra (Boca Juniors/ARG), Stefan Medina (Monterrey/MEX), Johan Mojica (Gérone/ESP), Oscar Murillo (Pachuca/MEX), William Tesillo (Leon/MEX), Cristian Zapata (AC Milan/ITA)James Rodriguez (Bayern Munich/ALL), Juan Fernando Quintero (River Plate/ARG), Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors/ARG), Edwin Cardona (Boca Juniors/ARG), Yimmi Charra (Junior), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus Turin/ITA), Gustavo Cuellar (Flamengo/BRE), Jefferson Lima (Levante/ESP), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua/CHN), Sebastian Perez (Boca Juniors/ARG), Carlos Sanchez (Espanyol/ESP), Mateus Uribe (América/MEX)Radamel Falcao (Monaco/FRA), Carlos Bacca (Villareal/ESP), Luis Fernando Muriel (Séville FC/ESP), Miguel Borja (Palmeiras/BRE), Teofilo Gutierrez (Junior), José Heriberto Izquierdo (Brighton/ANG), Duvan Zapata (Sampdoria/ITA)