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Sénégal : la FSF se sépare de Pape Thiaw et de son staff



Sénégal : la FSF se sépare de Pape Thiaw et de son staff
Le Comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF), réuni ce samedi 11 juillet, a décidé de tourner la page Pape Thiaw. Selon plusieurs médias, citant des sources fédérales, l'instance dirigeante a acté le limogeage du sélectionneur national ainsi que de l'ensemble de son staff technique.
 
Cette décision intervient une dizaine de jours après l'élimination des Lions de la Téranga en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus 3-2 par la Belgique. La contre-performance enregistrée lors de ce Mondial a ainsi conduit la FSF à mettre un terme à la collaboration avec le technicien sénégalais et son encadrement.
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Moussa Ndongo

Dimanche 12 Juillet 2026 - 02:59


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