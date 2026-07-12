Football : la FSF engage une procédure de cessation des fonctions de Pape Thiaw

Cette décision fait suite à l'élimination des Lions du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Dans son communiqué, la FSF explique qu'après une évaluation approfondie des performances de l'équipe nationale et de ses perspectives, le Comité exécutif a jugé nécessaire d'engager cette procédure « dans l'intérêt supérieur du football sénégalais ».

Le Comité a, par ailleurs, mandaté le président de la FSF, Abdoulaye Fall, pour notifier officiellement cette décision aux autorités compétentes ainsi qu'à l'intéressé, dans le strict respect des dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles en vigueur.

Enfin, le président de la Fédération a également reçu mandat de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue d'une réorganisation en profondeur de l'ensemble des sélections nationales.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, à l'issue de la réunion de son Comité exécutif tenue le samedi 11 juillet 2026, l'ouverture d'une procédure de cessation des fonctions du sélectionneur national, Pape Thiaw, ainsi que de l'ensemble de son staff technique.