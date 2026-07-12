Situation de l'équipe nationale : Abdoulaye Fall en conférence de presse ce lundi à 16 heures

Dans son communiqué, l'instance précise que cette rencontre avec les médias sera l'occasion de présenter les motivations de cette décision, de faire le point sur la situation de l'équipe nationale et d'évoquer les perspectives pour l'avenir.

La Fédération Sénégalaise de Football réaffirme son engagement à agir dans le respect des procédures, de la transparence et de la bonne gouvernance, avec pour seul objectif la préservation des intérêts supérieurs du football sénégalais, conclut le communiqué.

Le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall, animera une conférence de presse le lundi 13 juillet 2026 à 16 heures, au stade Léopold Sédar Senghor.