Coupe du Monde Beach Soccer: le Sénégal face au Japon en demi-finale

En demi-finale, le Sénégal affronte le Japon qui a battu le Tahiti (5-4). L’équipe nippone arrive à ce stade de la compétition pour la première fois. Les deux équipes se sont déjà affrontées en match amical, en préparation de la Coupe du monde de Beach soccer et le Sénégal s’était imposé après une série de penaltys, où Al Seyni Ndiaye s’est illustré en arrêtant deux tirs au but (3-2).



Trois joueurs titulaires de l’équipe ne disputeront pas la demi-finale face au Japon : Al Seyni Ndiaye, Mamadou Sylla et Mamour Diagne ont écopé chacun un carton jaune et vont rater la demi-finale pour cumul de cartons.



Programme des demi-finales



Samedi 28 août 2021 à Luzhniki Beach Soccer Arena



15h00 : Suisse / Russie

16:30 : Japon / Sénégal