Coupe du Monde de Beach Soccer : Ngalla Sylla fait appel aux cadres

A quelques jours de la Coupe du monde de Beach Soccer en Russie, le sélectionneur Ngalla Sylla a publié la liste des 14 joueurs, qui vont défendre les couleurs de l’équipe nationale Sénégal.



Le sélectionneur national des « Lions » de la plage a fait appel à ses cadres, Ibrahima Baldé (Mamelles Beach Soccer) et Amadou Ba (Ngor Almadies Beach Soccer). Ces deux joueurs avaient raté la précédente Can jouée à Saly Portudal, en mai dernier, remportée par le Sénégal.



AlSeyni Ndiaye (Vision Sport de Dakar), les défenseurs Jean Nino Diatta (Golf Beach Soccer) et Mamadou Diallo (Jaraaf de Dakar), Raoul Mendy (Mamelles Beach Soccer), qui vont guider les plus jeunes pour cette sixième participation du Sénégal.



Logé dans la poule D, le Sénégal va démarrer la phase des poules le 20 août, face à l’Uruguay. Pour leur deuxième match prévu le 22 août, les hommes de Ngalla Sylla feront face au Portugal et lors du dernier match programmé pour le 24 août, ils vont croiser Oman.



Liste des joueurs convoqués



Alseyni Ndiaye, Seydina Issa Diagne, Amadou Ba, Mamadou Sylla, Pape Demba Ndour, Jean Ninou Diatta, Pape Mar Boye, Amar Samb, Mamadou Dieng, Babacar Fall, Mamour Diagne, Raoul Mendy, Seydina Mandione Diagne et Ibrahima Baldé.